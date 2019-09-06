كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وفاة رئيس زيمبابوي السابق روبرت موجابي عن عمر يناهز 95 عاما والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

توفي رئيس زيمبابوي السابق روبرت موغابي، الذي حكم البلاد بقبضة حديدية بين 1980 و2017 عن عمر 95 عاما، على ما أعلن الرئيس إيمرسون منانغاغوا، اليوم الجمعة.

وكتب منانغاغوا في تغريدة "أعلن ببالغ الحزن وفاة الأب المؤسس لزيمبابوي ورئيسها السابق القائد روبرت موغابي".

وتابع: "كان القائد موغابي بطل التحرير، مناصر لعموم أفريقيا كرّس حياته لتحرير شعبه، لن ننسى أبدا إسهامه في تاريخ أمتنا وقارتنا. لترقد روحه بسلام".

وتولى روبرت موغابي قيادة روديزيا السابقة عند استقلالها عام 1980.

وكان موغابي يتلقى العلاج الطبي الذي لم يفصح عن طبيعته، لكن وكالة رويترز ذكرت في نوفمبر الماضي أنه لم يعد قادرا على السير.

وأُجبر موغابي (94 عاما) على الاستقالة في نوفمبر 2017 إثر انقلاب نفذه الجيش، وذلك بعد أن حكم البلد الواقع في جنوب القارة الأفريقية لنحو 4 عقود منذ الاستقلال عن بريطانيا عام 1980.

وفاز موغابي بأول انتخابات في زيمبابوي بعد الاستقلال ليصبح رئيسا للوزراء في عام 1980. وفي عام 1987 ألغي المنصب ليتولى بعدها رئاسة البلاد.

وحظيت الأعوام الأولى لموغابي في الحكم بكثير من الثناء لأنه ساعد على توفير الخدمات الصحية والتعليمية للأغلبية السود.

لكن برنامج إصلاح الأراضي المثير للجدل تسبب في انهيار اقتصادي، وثارت في أعوامه الأخيرة الكثير من المزاعم حول الفساد وانتهاكات لحقوق الإنسان.

وأعرب الرئيس الحالي إيمرسون منانغاغوا عن حزنه الشديد لوفاة سلفه، واصفا إياه بأنه "الأب المؤسس لزيمبابوي".

"رمز" التحرير

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وُلد موغابي في 21 فبراير/ شباط عام 1924 في ما كان يعرف آنذاك بـ"روديسيا"، والتي كانت مستعمرة بريطانية، تديرها أقلية بيضاء.

وقد سُجن لأكثر من عقد بدون محاكمة بعد انتقاده حكومة روديسيا في عام 1964.

وفي عام 1973، بينما كان لا يزال في السجن، اختير موغابي رئيسا للاتحاد الوطني لزيمبابوي (زانو) الذي كان عضوا مؤسسا به.

وبمجرد إطلاق سراحه، توجه إلى موزمبيق، حيث رأّس جماعة مقاتلة شنت هجمات على روديسيا. وفي الوقت نفسه، ينظر إليه أيضا على أنه مفاوض محنك.

وأسفرت اتفاقات سياسية لإنهاء الأزمة عن ولادة جمهورية زيمبابوي المستقلة الجديدة.

وحقق موغابي، بفضل دوره الفاعل في حركة الاستقلال، فوزا ساحقا في الانتخابات الأولى للجمهورية.

لكن على مدار عقود من حكمه، بدأت النظرة الدولية تتغير تجاه موغابي، خاصة مع تزايد عدد منتقديه الذين صوروه على أنه ديكتاتور.

وفي عام 2000، واجه معارضة سياسية جادة لأول مرة، فقام بالاستيلاء على المزارع المملوكة للبيض لإعادة توطين المزارعين السود فيها، مما تسبب في اضطراب اقتصادي في البلاد لكنه زاد شعبيته بين المؤيدين.

وفي نفس الفترة الزمنية تقريبا، استخدمت الميليشيات الموالية له العنف للتأثير على الحياة السياسية.

وفي عام 2008، عندما خسر الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية، أدت الهجمات على المعارضة إلى انسحاب منافسه حينها.

وقد اضطر إلى تقاسم السلطة في عام 2009 وسط الانهيار الاقتصادي، وتقلد منافسه مورغان تسفانجيراي منصب رئيس الوزراء.

لكن في عام 2017، وسط مخاوف من قيامه بتهيئة زوجته غريس كخليفة له، انقلب الجيش، الذي كان حليفه لمدة طويلة، ضده وأجبره على التنحي.