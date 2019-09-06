نشرة إنذارية.. زخات رعدية وبرد في عدد من المدن وتوقعات باستمرارها إلى نهاية الأسبوع الجاري

أعلنت مديرية الأرصاد الجوية الوطنية أنه يرتقب تسجيل زخات رعدية قوية مصحوبة بالبرد، اليوم الجمعة، من الساعة الواحدة بعد الزوال إلى منتصف الليل، وذلك بعدد من أقاليم المملكة.

وأوضحت المديرية، في نشرة خاصة، أن هذه الزخات الرعدية ستهم أقاليم الحوز، وأزيلال ، وبني ملال، وقلعة السراغنة، والرشيدية، والفقيه بنصالح، وإفران، وخنيفرة، وخريبكة، ومراكش، وميدلت، وورزازات، والرحامنة، وسطات، وتنغير، واليوسفية، وزاكورة.

وأشار المصدر ذاته إلى أن الحالة الجوية ستبقى غير مستقرة، يوم غد السبت، في الأطلس الكبير، والمتوسط، والجنوب الشرقي، والريف، فيما يرتقب، بعد غد الأحد، تسجيل زخات رعدية قوية، ولاسيما في السواحل المتوسطية، والريف، والمنطقة الشرقية

يذكر أن عددا من مناطق البلاد عرفت، على مدى الأيام الماضية، أمطارا عاصفية، تحولت إلى سيول جارفة، وخلفت خسائر مادية، وبشرية في نواحي تارودانت.