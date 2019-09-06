فضيحة أردوغان وتهديد واشنطن.. نشرة الظهيرة لـ"العين الإخبارية"

في نشرة الظهيرة لـ"العين الإخبارية" لهذا اليوم الجمعة 6 سبتمبر/أيلول 2019 تطالعون عناوين مختلفة في السياسة والفكر والاقتصاد والرياضة والصحة وغيرها من الأقسام الأخرى.

ففي عالم السياسة: إسرائيل تفضح أردوغان.. تعاون استخباراتي كبير مع أنقرة، و"المرتزقة التشاديون".. خنجر قطر وتركيا للعبث بجنوب ليبيا، وبعد فضيحة شقيق تميم.. مخابرات قطر تسعى لتشويه محامية أمريكية، وتقرير: تزايد طلبات لجوء الأتراك لألمانيا هربا من قمع أردوغان، وإيران ترفع القيود على البحوث والتطوير لتقليص التزاماتها النووية، وواشنطن تهدد بمعاقبة أي جهة تزود الناقلة الإيرانية بالوقود.

كما تقرأون: أسماء عبدالله.. دبلوماسية ناعمة لكسر عزلة السودان، وولي العهد السعودي يبحث مع رئيس وزراء العراق العلاقات الثنائية، وبريطانيا تحذر من خطة إيران للتطوير النووي وتعتبرها "مزعجة"، وجونسون يشدد على التقيد بتنفيذ "بريكست" في 31 أكتوبر، والبنتاجون: لا نخطط حاليا لاحتجاز ناقلة النفط الإيرانية، وإبراهيم البدوي.. كفاءة أممية تقود اقتصاد السودان.

وفي الاقتصاد تطالعون: روسيا تعلن إطلاق مشروع ضخم للغاز في القطب الشمالي، والسعودية وباكستان تبحثان التعاون الثنائي في الطاقة والتعدين، ووزراء الاقتصاد العرب يدعون إلى زيادة الدعم المقدم لفلسطين، والإسترليني يصعد والين يهبط مع خفوت الإقبال على الملاذات الآمنة.

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وفي الرياضة تجدون: راموس يطالب لاعبي إسبانيا بالعلامة الكاملة في تصفيات اليورو، وفي الصحة: مادة خطيرة في السجائر الإلكترونية.. وفيتامين E المتهم الأول.

وفي التكنولوجيا: أبل تخطط لإطلاق آيفون 2020 بتقنية البصمة المدمجة.

أما في الفن تقرأون: أبرز 8 أفلام هذا الخريف.. عودة "فروزن" والشريرة "ماليفيسنت"، وفي المنوعات: تجربة قياس الحذاء في إيطاليا بـ10 يورو.. اشترِ حتى لا تدفع.

كما تتناول "العين الإخبارية" في الأخبار والتقارير المكتوبة والمصورة والفيديو آخر تطورات الأحداث في مجالات الثقافة والصحة والمجتمع والتكنولوجيا والسيارات.

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