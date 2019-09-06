القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - رفضت المحكمة العليا في لندن، الجمعة، طعنا على قرار رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون تعليق أعمال البرلمان اعتباراً من الأسبوع المقبل.
وقال أعلى قاضٍ في إنجلترا وويلز إيان بورنيت للمحكمة: "تم رفض" الطعن.
كان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون قدّم طلبا للملكة إليزابيث الثانية للموافقة على تمديد تعليق برلمان بلاده حتى 14 أكتوبر/تشرين الأول المقبل.
كانت هذه تفاصيل خبر المحكمة العليا في بريطانيا ترفض طعنا على قرار تعليق البرلمان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.