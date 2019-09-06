المحكمة العليا في بريطانيا ترفض طعنا على قرار تعليق البرلمان

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - رفضت المحكمة العليا في لندن، الجمعة، طعنا على قرار رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون تعليق أعمال البرلمان اعتباراً من الأسبوع المقبل.

وقال أعلى قاضٍ في إنجلترا وويلز إيان بورنيت للمحكمة: "تم رفض" الطعن.

كان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون قدّم طلبا للملكة إليزابيث الثانية للموافقة على تمديد تعليق برلمان بلاده حتى 14 أكتوبر/تشرين الأول المقبل.