القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أفادت وسائل إعلام رروسية ،الجمعة، بأن مقاتلتين سو-34 اصطدمتا في منطقة ليبيتسك غربي البلاد أثناء رحلة تدريبية.
وذكرت وسائل الإعلام أن سبب الاصطدام فقدان الرؤية حيث ضربت الطائرة المتقدمة الطائرة الأخرى بجناحها، موضحة أنه حين حاولت المقاتلات الابتعاد عن بعضهما اصطدمتا مرة أخرى ودخل الحطام في محرك إحدى الطائرات جراء الاصطدام.
ولفتت إلى أن الاصطدام تسبب في أضرارا جسيمة للطائرتين، لكنهما تمكنتا من الهبوط، مؤكدة أن الطيارين على قيد الحياة، ولا توجد إصابات.
وتنتمي الطائرتان إلى مركز حكومي خاص لتدريب طاقم الطيران وإجراء الاختبارات العسكرية التابعة لوزارة الدفاع.
كانت هذه تفاصيل خبر اصطدام طائرتين حربيتين من طراز سو-34 بسماء مدينة لبيستك غربي روسيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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