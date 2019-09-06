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الان تتابع أمريكا وفرنسا تبحثان التعاون البحري في مضيق هرمز والان مع التفاصيل
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لضمان حرية الملاحة
باريس - الخليج 365
قال مسؤول دفاعي أمريكي كبير، اليوم الجمعة، إن وزير خارجية الولايات المتحدة مارك إسبر سيبحث مع نظيرته الفرنسية، غدا السبت، كيفية التنسيق بين جهود البحرية الفرنسية وواشنطن لضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز.
وصرح المسؤول، في مؤتمر صحفي عبر الهاتف، قبل اجتماع إسبر مع الوزيرة فلورنس بارلي في باريس، بقوله “ندرك اهتمام فرنسا بالمشاركة في حرية الملاحة وضمانها في الخليج، وسنتطلع إلى إيجاد طرق لتسخير واستخدام هذا الاهتمام للتنسيق بشكل أفضل مع مبادرتنا”.
واستبعدت فرنسا الانضمام إلى تحالف تقوده الولايات المتحدة لحماية ناقلات النفط وسفن الشحن من تهديدات ربما تمثلها إيران في مضيق هرمز، لكنها دعت لتشكيل تحالف أوروبي.
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