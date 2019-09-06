Advertisements Advertisements عاجل.. محادثات بين واشنطن وباريس لتنسيق جهود تأمين الملاحة في الخليج غدا الجمعة 6 سبتمبر 2019 أعلن مسؤول بالبنتاغون، عن إجراء محادثات غدا بين واشنطن وباريس لتنسيق جهود تأمين الملاحة في الخليج.

Advertisements جاء ذلك في نبأ عاجل ذكرته شبكة سكاي نيوز قبل قليل دون التطرق إلى المزيد من التفاصيل. Advertisements Advertisements

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