لإنتاج سيارات كهربائية وحافلات سياحية.. وزير الإنتاج الحربى يوقع مذكرة تفاهم مع «جيلى» و«أنكاي» الصينية

لإنتاج العربات الكهربائية «الملاكي، والأجرة» وقع الدكتور محمد سعيد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربى، مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة القومية للإنتاج الحربى، وشركة جيلي الصينية، وذلك بديوان عام الوزارة.

صناعة المركبات الكهربائية

يأتي توقيع مذكرة التفاهم، فى ظل اهتمام وزارة الإنتاج الحربى بتوطين صناعة المركبات الكهربائية بأنواعها «أوتوبيسات، حافلات، سيارات» في شركاتها التابعة، وذلك فى ظل اتجاه الدولة للتوسع في استخدام المركبات الكهربائية والتي تعد مستقبل المركبات في العالم كله.

عائد اقتصادي

وتحقق السيارات الكهربائية عائداً اقتصادياً من خلال استخدام الكهرباء بدلاً من البنزين والسولار، بالإضافة إلى قلة تكاليف صيانتها، إلى جانب العائد البيئي لها، حيث تتوافق مع الاشتراطات والمعايير البيئية المحلية والدولية، من خلال تقليل الانبعاثات الكربونية الناتجة عن استخدام الوقود التقليدى.

مصنع إنتاج المدرعات

يأتي هذا التوقيع، استكمالاً لجهود وزارة الإنتاج الحربي في توطين تكنولوجيا صناعة المركبات الكهربائية بشركاتها، والتى بدأت بتوقيع اتفاقية بين مصنع إنتاج وإصلاح المدرعات التابع لوزارة الإنتاج الحربى، وشركة فوتون الصينية لتصنيع عدد (2000) أوتوبيس كهربائى على مدار أربع سنوات، والتي تم توقيعها خلال زيارة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي ووفد وزارى مرافق له للصين، خلال شهر أبريل الماضي على هامش منتدى الحزام والطريق.

شراكة استراتيجية

وأكد نائب رئيس مجلس إدارة «جيلي» على تطلع الشركة للتعاون مع وزارة الإنتاج الحربى، نظراً لما يتوافر بشركاتها التابعة من إمكانيات عالية المستوى، مما يمهد الطريق لعقد شراكة استراتيجية بين الجانبين فى مجال إنتاج عربات الركوب الكهربائية "الملاكي والاجرة.

وقال نائب رئيس مجلس إدارة «جيلي»، إن الشركة تسعى لتلبية مطالب السوق المصرية من خلال منتجات تلائم الأجواء والطرق فى مصر.

العصار يستقبل رئيس شركة «أنكاي»

وفي سياق متصل، استقبل الدكتور محمد سعيد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربى، رئيس مجلس إدارة شركة «أنكاي» الصينية ووفد مرافق له، لبحث أوجه التعاون المقترحة في مجال إنتاج الحافلات الكهربائية السياحية والنقل بين المحافظات، وذلك بديوان عام الوزارة.

Advertisements

ورحب وزير الدولة للإنتاج الحربي برئيس مجلس إدارة شركة «أنكاي» الصينية والوفد المرافق له، وناقش الجانبان إمكانية التصنيع المشترك للحافلات الكهربائية السياحية والنقل بين المحافظات ونقل تكنولوجيا التصنيع إلى مصر بهدف دعم منظومة النقل والقضاء على ظاهرة الازدحام المروري وحماية البيئة وتقليل التلوث

وتقليل استهلاك الوقود، حيث تم الإشارة إلى اهتمام وزارة الإنتاج الحربي بتوطين صناعة المركبات الكهربائية بأنواعها (أوتوبيسات للتنقل داخل المدن، حافلات سياحية والنقل بين المحافظات، سيارات) وذلك في شركاتها التابعة، وتم التأكيد على امتلاك شركات "الإنتاج الحربي" الإمكانيات التي تؤهلها لتصنيع المكونات الرئيسية

لهذا النوع من الحافلات الكهربائية.

عرض لنشأة الشركة

ومن جانبه قام رئيس مجلس إدارة الشركة الصينية بإجراء عرض تقديمي حول نشأة شركة "أنكاي" حيث تأسست عام 1911، موضحاً أنها شركة متخصصة في إنتاج الحافلات وهياكلها بكافة أحجامها، وأنها تمتلك عدة شركات داخل الصين وخارجها، كما تقدم "أنكاي" خدمات التدريب والإصلاح والصيانة ذات الصلة، مؤكداً

أن الشركة تمتلك إمكانيات متميزة في مجال البحث والتطوير، وتقوم بتصدير منتجاتها إلى مختلف أنحاء العالم.

إمكانيات تكنولوجية وفنية وتصنيعية

وأكد رئيس مجلس إدارة «أنكاي» على تطلعه للتعاون مع وزارة الإنتاج الحربي نظراً لما يتوافر بشركاتها من إمكانيات تكنولوجية وفنية وتصنيعية وعمالة فنية مدربة وبنية تحتية متميزة، وهو ما يعكس إمكانية تحقيق تعاون ناجح بين الجانبين في مجال إنتاج الحافلات الكهربائية السياحية والنقل بين المحافظات، مضيفاً أن سعي

الحكومة المصرية لنشر هذه النوعية من المركبات في مصر يمثل نقلة حضارية ومواكبة للتطور العالمي، حيث أن المركبات التي تعمل بالكهرباء تختلف عن مثيلتها التي تعمل بالوقود أو الغاز في أنها تُعد أكثر أمانًا وصديقة للبيئة وأقل تكلفةً في عمليات الصيانة.

وتم اقتراح أن يتم بدء العمل بالتجميع CKD وتدريب العاملين والفنيين بشركات الإنتاج الحربي على مراحل إنتاج الحافلة الكهربائية لزيــادة عمق التصنيــع على مراحل، وتم توجيه الدعوة لفريق من "الإنتاج الحربي" لزيارة مقر الشركة في الصين للإطلاع على الإمكانيات المتوفرة بها، وقيام فريق فني من "أنكاي" بزيارة

شركات الإنتاج الحربي للإطلاع على الإمكانيات التكنولوجية والفنية والبشرية بها على أرض الواقع، ووضع خطة لتصنيع الحافلات الكهربائية السياحية والنقل بين المحافظات في شركات الإنتاج الحربي، كما تم الاتفاق على قيام شركـــة "أنكاي" بدراســـة إمكانيـــة إرســـال عدد (2) حافلة إلى مصر كعينة لتجربتها عملياً داخل البلاد.