سليم عون: موقف "القوات" تجاه خرق اسرائيل للقرار 1701 خروج عن الاجماع اللبناني

اعتبر عضو تكتل لبنان القوي النائب ​سليم عون​، "ان الذي اعطى قوة للبنان بمواجهة الخرق الاسرائيلي في ​الضاحية الجنوبية​ لبيروت، هو الاجماع الللبناني ضد هذا الخرق، ووقوف جميع الافرقاء السياسيين صفاً واحداً، بشجب االاعتداء الاسرائيلي".

وشدّد النائب عون في حديث اذاعي، ugn "ان موقف رئيس الحكومة ​سعد الحريري​ تجاه الاعتداء، كان لافتا نظرا لرأيه بالمحاور الاقليمية وما يجري في المنطقة ، فجاء موقفه جازما وحاسما بتحميله ​العدو الاسرائيلي​ مسؤولية الخرق، وهو بالمناسبة ليس اول خرق تقوم به اسرائيل ولكن يتم السكوت عن خروقاتها بحرا وبرا وجواً، في اطار تصفية الحسابات الداخية" ولفت الى ان موقف ​القوات اللبنانية​ في هذا الاطار يخرج عن الاجماع اللبناني، في حين ان السجالات مع القوات تبقى ضمن اطار الاختلاف بالرأي، لان الجميع يعترف ان اسرائيل هي التي خرقت ​القرار 1701​".

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