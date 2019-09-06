لجان المستأجرين نفذوا اعتصاما أمام وزارة العدل

نفذت ​لجان المستأجرين​ اعتصاما أمام ​وزارة العدل​ يومي الخميس والجمعة 5و6 أيلول ، وأرسل رئيس تجمع المحامين للطعن وتعديل ​قانون الايجارات​ المحامي اديب زخور الى وزير العدل مع محامي الطعن لائحة جوابية بالدعوى المقدمة لابطال مرسوم اللجان تبين الاسباب التفصيلية لإبطال المرسوم واللجان، والقى كلمة طالبه بتحميل مسؤولية تنفيذ اللجان بعد سقوط المهل والحقوق والخيارات المعطاة للمواطنين لوزير العدل و​الحكومة​ التي عليها اعطاء الارشادات حصراً بعد تبيان عدم امكانية تقديم الطلبات وحذر اي طرف بإعطاء توجيهات خاطئة ومنقوصة للمواطنين.

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