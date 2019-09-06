وليد ابوسليمان: علينا كسر الحواجز كي نستطيع زيادة الايرادات للموازنة العامة

اشار الخبير الاقتصادي وليد ابو سليمان الى ان هناك موظفين في القطاع العام غير منتجين، وفي ​القطاع الخاص​ لا يبقى هذا الموظف في المؤسسة، ولفت الى انه تم توظيف اكثر من 5000 شخص قبيل الانتخابات، الا انه اليوم الجميع مستدرك لخطورة الامور.

واعتبر ابوسليمان في حديث تلفزيوني، انه للاسف في اجتماع ​بعبدا​ الاقتصادي لم يأخذ الاجماع بين الافرقاء، مع العلم ان ديون اليوم هي ضرائب الغد. واوضح انه اذا اردنا زيادة الواردات يمكن استبعاد كارتيل ​النفط​ واستيراد النفط بشكل مباشر مما يوفر بنسبة 15 بالمئة على خزينة الدولة، كما انه يمكن وقف الهدر بقيمة 3 مليار دولار، بالاضافة الى ان التهرب الضريبة يكلف الدولة بين 3 و4 مليار دولار، وعليه علينا كسر الحواجز كي نستطيع زيادة الايرادات.

ولفت ابوسليمان الى انه اليوم المطلوب تحصين الجسم الرقابي كي نجذب الاستثمارات. واعتبر اننا اليوم في ازمة مالية واقتصادية واذا لم نقم بالاصلاحات سيدر لن تمدنا بالمال والمشاريع.