الشيخ الخطيب: العقوبات الاميركية على مؤسسات مصرفية تنهك الاقتصاد وتربكه

رأى نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى، العلامة الشيخ علي الخطيب في خطبة الجمعة في مسجد لبايا - البقاع الغربي، ان لبنان ومحور ​المقاومة​ مستهدف بحصار استعماري جائر يفرض ​عقوبات​ اقتصادية على دولنا وشعوبنا بغية اخضاعنا واضعاف بيئة المقاومة بتجويعها وتهديدها في لقمة عيشها حتى تتخلى عن المقاومة وتذعن لارادة المستعمر الجديد الذي يريد اخضاعنا لمشروعه"، مطالبا "المسلمين واللبنانيين بان يتضامنوا ويتآخوا ويكونوا على مستوى التضحيات التي بذلها الشهداء وعلى رأسهم سيد الشهداء الامام الحسين".

وآمل سماحته "في ان تحقق الخطة الاقتصادية اهدافها في النهوض بالاقتصاد الوطني، ولاسيما ان لبنان عرضة للاستهداف الاقتصادي ممن يدعي حرصه على استقرار وازدهار لبنان، مبديا عدم فهمه للقرار الاميركي الجائر بفرض عقوبات على مؤسسات مصرفية وكيانات وشخصيات لبنانية الا بوصفه انهاكا وارباكا للاقتصاد الوطني، وهو يندرج في الاطار السياسي ويضحد ادعاءات ​الادارة الاميركية​ بالحرص على مصلحة لبنان وشعبه" مطالبا " ​الحكومة​ بالاسراع في اتخاذ الخطوات الاصلاحية التي اجمع عليها المجتمعون في ​قصر بعبدا​، بما يحصن ​الاقتصاد اللبناني​ في مواجهة العقوبات والحصار ومحاولات استهدافه."

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