البعريني يشارك في احتفال رابطة مختاري الجومة بانتخاب هيئة ادارية للرابطة

احتفلت رابطة مختاري الجومة في بلدة تكريت بانتخاب هيئتها الإدارية الجديدة، في حضور النائب وليد البعريني، الذي هنأ الرابطة ورئيسها "الذي اثبت قدرته على تحمل المسؤولية في هذا الزمن"، معتبرا أن "محافظة عكار مفرغة من كل شيء، ومن يتحمل المسؤولية النواب وأنا بالدرجة الأولى، وعلينا استعادة وحدة الكلمة والصف مع بعضنا، ووضع خطة مشتركة لنتابع من خلالها موضوع الانماء".
وكشف البعريني عن اعداد خطة سوف يعرضها على كل المعنين بالتنمية في المحافظة، في الفترة المقبلة،" مشددا على "السعى للوصول الى خطة موحدة بالتنسيق مع باقي الزملاء النواب لمتابعتها".
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