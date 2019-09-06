زياد أسود: تناقض في شعب واحد

رأى النائب ​زياد أسود​ في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي أن "من يقدس جلاديه ومن يتحرر ويحرر الفرق كبير لا بل تناقض في شعب واحد. من يستسلم لمن يبرر قتله واستعباده ومن يستشهد بوجه من يقتله الفرق أكبر ومن يؤمن أن الأديان لا تبيح القتل وأن للقتل هدية قيمة فالفرق أكبر و أكبر ..بس هيك".

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