مكتب سرحان: مواطن أضرم النار بنفسه أمام قصر العدل في بيروت

اشار المكتب الإعلامي لوزير العدل القاضي ​ألبرت سرحان​ في بيان، الى انه نحو الساعة الثامنة من صباح يوم الجمعة الواقع فيه 6/9/2019، فوجىء عناصر ​الأمن​ المولجون حراسة ​قصر العدل​ في ​بيروت​ بإقدام المدعو جورج.م.خ على إضرام النار بنفسه أمام مدخل قصر العدل، فسارعوا الى إطفاء النار والإتصال ب​الصليب الأحمر​ الذي نقله الى ​مستشفى الجعيتاوي​ للمعالجة.

وقد تم فتح محضر عدلي بالحادثة تحت إشراف المحامي العام الإستئنافي المناوب في بيروت القاضي رجا حاموش الذي كشف على مكان الحادث وقام بالإجراءات القانونية اللازمة.

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