مواعيد وشروط تسجيل طلاب قسم علم النفس في مرحلة الإجازة في كلية الآداب والعلوم الإنسانية

أعلنت ​الجامعة اللبنانية​ في بيان أن كلية الآداب و​العلوم​ الإنسانية في الجامعة، تنظم امتحان قبول للطلاب الراغبين في تحضير شهادة الإجازة في قسم علم النفس للعام الجامعي 2019 – 2020 في فروعها، وذلك يوم الخميس في 10 تشرين الأول 2019 على النحو التالي:

مسابقة واحدة في "القياس النفسي" من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الحادية عشرة قبل الظهر،

على أن يكون بحوزة الطالب يوم الامتحان المستندات التالية:

إخراج قيد إفرادي أو الهوية

إيصال دفع رسم امتحان الدخول في "​ليبان بوست​"

بطاقة الامتحان (من قسم شؤون ​الطلاب​)

المستندات المطلوبة:

صورة طبق الأصل عن إخراج قيد إفرادي (لا يتعدّى ​السنة​) أو صورة عن الهوية للطلاب اللبنانيين

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صورة عن ​جواز السفر​ أو الهوية للسوري مع إقامة صالحة للسّوري و3 صور شمسيّة

3 صور شمسية مصدقة من مختار المحلّة

طابع مالي بقيمة ألف ليرة لبنانية

صورة طبق الأصل عن شهادة الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها

صورة طبق الأصل عن شهادة الإجازة أو الإجازة التعليمية من الجامعة اللبنانية أو ما يعادلها

صورة طبق الأصل عن كشف علامات شهادة الإجازة أو الإجازة التعليمية ومعادلتها

ملاحظة: يستمر تقديم الطلبات حتى يوم الخميس في 3 تشرين الأول 2019 في فروع الكلية، ضمن الدوام الرسمي.