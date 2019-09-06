العراق ينجز 90% من إعادة تأهيل المنفذ الحدودي مع سوريا

أعلن قائممقام قضاء القائم العراقي أحمد جديان في تصريح لـ"سبوتنيك" إنجاز 90% من إعادة تأهيل المنفذ الحدودي مع ​سوريا​.

وعن موعد افتتاح المنفذ الحدودي بين القائم غربي ​الأنبار​، غربي البلاد، مع ​البوكمال​ السورية، أكد جديان، بأنه لن يعاد فتحه في السابع من الشهر الجاري حسب المقرر، وتأجيله إلى إشعار آخر بسبب عدم اكتمال بعض الأعمال اللوجستية، وعلى رأسها ​الطاقة الكهربائية​.

وأوضح جديان أن الأعمال اللوجستية غير مكتملة حتى الآن، ومنها ​الكهرباء​، والميزان وقسم من ​البنى التحتية​، وبعض الكرفانات، مشيرا في الوقت نفسه تم إكمال إعادة تأهيل مقر المنفذ، وقاعات الاستقبال، والمغادرة، والكمرك المدني والجوازات، والساحات.