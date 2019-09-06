العراق ينجز 90% من إعادة تأهيل المنفذ الحدودي مع سوريا

أعلن قائممقام قضاء القائم العراقي أحمد جديان في تصريح لـ"سبوتنيك" إنجاز 90% من إعادة تأهيل المنفذ الحدودي مع سوريا.
وعن موعد افتتاح المنفذ الحدودي بين القائم غربي الأنبار، غربي البلاد، مع البوكمال السورية، أكد جديان، بأنه لن يعاد فتحه في السابع من الشهر الجاري حسب المقرر، وتأجيله إلى إشعار آخر بسبب عدم اكتمال بعض الأعمال اللوجستية، وعلى رأسها الطاقة الكهربائية.
وأوضح جديان أن الأعمال اللوجستية غير مكتملة حتى الآن، ومنها الكهرباء، والميزان وقسم من البنى التحتية، وبعض الكرفانات، مشيرا في الوقت نفسه تم إكمال إعادة تأهيل مقر المنفذ، وقاعات الاستقبال، والمغادرة، والكمرك المدني والجوازات، والساحات.
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