رفضت المحكمة العليا في لندن طعنا في قرار رئيس الوزراء البريطاني ​بوريس جونسون​ تعليق أعمال البرلمان اعتبارا من الأسبوع المقبل. وقال أعلى قاض في ​انكلترا​ وويلز إيان بورنيت للمحكمة:"تم رفض الطعم".



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر المحكمة العليا في لندن رفضت طعنا في قرار جونسون تعليق أعمال البرلمان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.