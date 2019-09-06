بري: الطرف الوحيد الذي يجب ان يسأل حول الخروقات اليومية للقرار 1701 هو اسرائيل

شدد ​رئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​ خلال لقائه في مقر الرئاسة الثانية في ​عين التينة​ المنسق الخاص للأمم المتحدة في ​​لبنان​​ يان كوبيتش، على التزام لبنان بمندرجات القرار اﻻممي 1701، لافتا الى ان الطرف الوحيد الذي يجب ان يسأل حول الخروقات اليومية للقرار 1701 هو ​اسرائيل​.

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