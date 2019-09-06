وزير الدفاع الأميركي: تشديد العقوبات على إيران هو الحل لإجبارها على التفاوض

أعرب ​وزير الدفاع الأميركي​ ​مارك إسبر​ عن اعتقاده أن تشديد العقوبات على ​إيران​ هو الحل لإجبارها على التفاوض.

واشار وزير الدفاع الأميركي الى إنه يبدو أن إيران تتجه نحو مكان يمكن أن تعقد فيه المحادثات، بعد أيام من ترك الرئيس الأميركي دونالد ترامب الباب مفتوحا لعقد اجتماع محتمل مع الرئيس الإيراني حسن روحاني في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة المقبل في نيويورك.

وكان الرئيس الإيراني حسن روحاني أصدر أمرا بانطلاق الخطوة الثالثة بخفض التزامات بلاده بالاتفاق النووي الذي انسحبت منه الولايات المتحدة في ايار 2018، وذلك اعتبارا من يوم الجمعة 6 ايلول الجاري.