الحريري تلقى اتصالا من ماكرون منوها بالتقدم الحاصل لاطلاق مشاريع سيدر

تلقى رئيس ​مجلس الوزراء​ ​سعد الحريري​، اتصالا هاتفيا من الرئيس الفرنسي ​ايمانويل ماكرون​، أعرب خلاله ماكرون عن ارتياحه للتقدم الجاري نحو إطلاق مشاريع سيدر الاستثمارية خلال لقاء المبعوث الفرنسي ​بيار دوكان​ بالرئيس الحريري.

كما اكد ماكرون "التزام ​فرنسا​ باستقرار ​لبنان​ وأمنه وبتعزيز دولته ومؤسساتها وعلى أهمية توفير مقومات التهدئة على الحدود الجنوبية".

وشكر الحريري ماكرون، على "الجهود التي بذلها لاحتواء التصعيد بعد اعتداء اسرائيل على ضاحية بيروت"، وأعرب عن "امتنان لبنان للدور الفرنسي القيادي في التمديد لقوات "يونيفيل" في لبنان"، مؤكدا "تمسك لبنان بالاحترام الكامل للقرار 1701".

وتوافق الجانبان على متابعة البحث المعمق بتسريع تنفيذ الإصلاحات ومشاريع الاستثمار في لبنان وسبل تعزيز الاستقرار في لبنان والمنطقة خلال لقائهما المرتقب في 20 أيلول في ​باريس​.