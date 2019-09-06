أردوغان: تركيا عازمة على إعادة مليون لاجئ سوري مع بدء إنشاء المنطقة الآمنة شرق الفرات

اعلن الرئيس التركي ​رجب طيب أردوغان​ ان ​تركيا​ عازمة على إعادة مليون لاجئ سوري مع بدء إنشاء المنطقة الآمنة شرق ​الفرات​، وحذر اردوغان من موجة هجرة جديدة باتجاه أوروبا ما لم تتلق تركيا دعما دوليا.

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