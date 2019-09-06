لندن: رفض الطعن في قرار جونسون تعليق أعمال البرلمان







اسماء السيد - لندن: رفضت المحكمة العليا في لندن الجمعة طعنًا في قرار رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون تعليق أعمال البرلمان اعتباراً من الأسبوع المقبل. وقال أعلى قاضٍ في انكلترا وويلز إيان بورنيت للمحكمة "تم رفض" الطعم.

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