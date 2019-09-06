الصين تشيد بالزعيم "الاستثنائي" موغابي









اسماء السيد - بكين: أشادت الصين برئيس زيمبابوي السابق روبرت موغابي الذي توفي الجمعة عن 95 عاما، ووصفته بأنه زعيم "استثنائي".

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الصينية جينغ شوانغ للصحافيين إن موغابي "دافع بحزم طوال حياته عن سيادة بلده وعارض التدخلات الأجنبية وعمل بجد من أجل الصداقة والتعاون بين الصين وزيمبابوي وبين الصين وإفريقيا".

وأضاف جينغ "كان زعيما سياسيا وقائدا استثنائيا لحركة تحرير وطنية". وتوفي روبرت موغابي الجمعة عن 95 عاما في مستشفى في سنغافورة، حسب حكومة جنوب إفريقيا.

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وعند استقالته في نوفمبر 2017 بعد 37 عاما في الحكم بلا منازع، أكدت الصين أنه يبقى "صديقا للشعب الصيني".

وخلال حكمه الطويل، حصل موغابي على الدعم الاقتصادي والسياسي من بكين. وكان الرئيس الصيني شي جينبينغ في 2015 من رؤساء الدول النادرين الذين قاموا بزيارة رسمية إلى هذا البلد في وقت كان يواجه قطيعة من القادة الغربيين تنديدا بانتهاكات حقوق الإنسان فيه.

وعندما قام موغابي بزيارة إلى الصين في 2014، وصفة الرئيس شي بأنه "صديق قديم" للشعب الصيني.