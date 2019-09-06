ميركل تدعو من بكين إلى ضمان الحريّات في هونغ كونغ

اسماء السيد - بكين: دعت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل إلى "ضمان" حقوق وحريّات سكان هونغ كونغ بعد لقائها رئيس الوزراء الصيني لي كه تشيانغ في بكين، وفق ما أفاد ناطق باسمها.
ونقل المتحدث باسم المستشارة الألمانية شتيفان سايبرت عنها قولها إنه "يجب أن يتم احترام حقوق وحريّات الشعب في هونغ كونغ. الحوار هو السبيل الوحيد لإيجاد الحلول. عليكم القيام بكل ما يمكن لمنع العنف".
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