شكرا لقرائتكم خبر عن غداً.. القومى لحقوق الإنسان يكرم عددا من الأعمال الدرامية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد محمد فايق رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان أن الدراما الداعمة لحقوق الإنسان لها دور كبير في الارتقاء بمستوى الوعي الذهني والحس الوجداني للإنسان يجعله أكثر تحضراً وإحساساً بالآخر، وأقوى انتماءً وحباً لمجتمعه وأسرته، إلى آخر هذه الصفات الحميدة التي تساهم في بناء و تقدم الأمم.

وعلى ذلك سيتم غدا السبت الموافق 7 سبتمبر 2019 في تمام الساعة السابعة مساء بالمسرح الصغير بدار الاوبرا المصرية تكريم عدد من الأعمال الدرامية بعد أن تم تقييم 28 مسلسلا عرضت خلال شهر رمضان بواسطة لجنة متخصصة من النقاد تحت إشراف لجنة الحقوق الثقافية بالمجلس.