شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على الإعفاءات الضريبية لذوى الإعاقة والمكلفين برعايتهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تضمن القانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، العديد من الحقوق والمكتسبات لهذه الشريحة من المجتمع، ومنها عدد من الإعفاءات الضريبية، التى تُمنح للشخص المعاق، او من يوظف أو يرعى شخصاً معاقاً، يحصل على المزايا الآتية :

1-يزاد مبلغ الإعفاء الشخصي المنصوص عليه في المادة (13 / 1) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم (91 / 2005) وذلك بنسبة 50 % من هذا المبلغ لكل شخص من ذوي الإعاقة أو من يرعى شخصاً من ذوي الإعاقات المختلفة من درجتي القرابة الأولى والثانية .

2- لصاحب العمل الذي يوظف أشخاصاً من ذوي الإعاقة يزيدون على نسبة ( 5 % ) المشار إليها في المادة السابقة من هذا الحق في زيادة نسبة الإعفاء الشخصي المقرر في المادة (13 / 1) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم (91 / 2005) وذلك بنسبة 5 % عن كل عامل يزيد عن النسبة المقررة لتوظيف الأشخاص ذوي الإعاقة .

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3-يعفي من ضريبة الأرباح التجارية والصناعية لمدة عشر سنوات كل شخص ذو إعاقة يقوم بمشروع صغير يكون مصدر دخل له ولأسرته، وذلك وفقاً لشهادة تؤيد ذلك يصدرها المجلس.