تعرف على خطة "أفريقية البرلمان" بدور الانعقاد الخامس للقارة السمراء

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد النائب طارق رضوان، رئيس لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب، أن اللجنة ستضع خطة فى بداية دور الانعقاد الخامس حول سبل العمل على دعم الملف الأفريقى والترويج خارجيا للاستثمار فى القارة السمراء، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى.

ولفت رئيس لجنة الشئون الأفريقيه بالبرلمان، إلى أن أعمال اللجنة بدور الانعقاد الخامس ستشهد زيارات ثنائية متعدده الأطراف لبحث سبل التعاون على المستوى الأفريقى، وتعظيم دور السلطة التشريعية فى مكافحة لإقرار قوانين الفساد والإرهاب والاستثمار والعمل على تعزيز السياحة البينية القارية، وبحث سبل محاربة الهجرة غير الشرعية.

واعتبر النائب طارق رضوان، أن اللجنة ستتابع أيضا جهود وزارة الصحة فى حملة علاج مليون أفريقي لفيروس سى ، والتركيز على تعظيم دور الشباب، وتبادل الخبرات التراكمية، والاحتكاك فى المحافل الإقليمية والدولية على مستوى البرلمان الدولى.

وأكد رئيس "أفريقية البرلمان " أن اللجنة ستعمل على التنسيق مع الحكومة، بشأن خطط النهوض بالملف الأفريقى فى مختلف المجالات، وما يمكن عمله لحل الغياب المصرى فى بعض النواحى .