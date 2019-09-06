تحل النجمة المصرية، دينا الشربيني في المغرب في الفترة الممتدة ما بين 16 و21 شتنبر الجاري، للمشاركة في المهرجان الدولي لفيلم المرأة في سلا، بصفتها عضو لجنة تحكيم المسابقة الرسمية للأفلام الروائية الطويلة.
ووجهت إدارة المهرجان الدعوى إلى الشربيني لتكون في لجنة التحكيم برئاسة المخرجة، والمنتجة “ماريونهانسل” من بلجيكا، وحضور الممثلة المغربية آمال عيوش، والمخرجة شنتال ريتشارد من فرنسا، والمنتجة فلور نوبرتس من هولندا، والمخرجة سونيا شامخي من تونس، بالإضافة إلى الناقدة “فاتوكينيه سين” من السنغال.
وتحل الشربيني لأول مرة في المغرب بغرض المشاركة في تظاهرة فنية، ويأتي ذلك تزامنا مع جدل طبيعة علاقتها مع النجم عمرو دياب، الذي تحضر معه في جميع أنشطته الفنية، في حين قالت إعلامية كويتية، كانت في لقاء معهما، إنهما متزوجين، لكنهما لم يعلنا بعد علاقتهما أمام الجمهور.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد أخبار زواجها من عمرو دياب.. دينا الشربيني في المغرب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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