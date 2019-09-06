للحد من تصرفات بعض اللاعبين.. عموتة يستعين بمدرب ذهني في طاقمه

أكد الحسين عموتة، مدرب المنتخب الوطني للاعبين المحليين، أنه استعان بمدرب ذهني في طاقمه، للحد من التصرفات الخارجة عن النص لبعض العناصر الوطنية.

وقال عموتة: “الجديد في طاقمي هو مدرب ذهني سيعمل على متابعة اللاعبين، من أجل حثهم على تحسين السلوك فيما بينهم، ومع مدربيهم، بالإضافة للجمهور”.

وأضاف مدرب المنتخب المحلي: “الكل شاهد تصرفات بعض اللاعبين في الأسبوع الماضي، والسنة الماضية، لذلك سنتابع اللاعب من الناحية الذهنية، والتقنية والتكتية، لتجاوز هذه التصرفات التي لا تليق بلاعب كرة قدم”.

وشدد عموتة على ضرورة انخراط الكل في إنجاح هذا المشروع، من لاعبين ومدربي الأندية الوطنية، مؤكدا أن نتائجه ستظهر على بعد ستة أو سبعة أشهر.

يذكر أن المنتخب المحلي، فاز وديا أمس الخميس، على منتخب النيجر بهدفين دون رد، في أول اختبار لعموتة مع المحليين، على أن يخوض لقاء آخرا ضد بوركينافاسو، في الثامن الشهر الجاري، وذلك ضمن استعداداته لمباراتي الجزائر، في إطار التصفيات المؤهلة لكأس إفريقيا للاعبين المحليين.