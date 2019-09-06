طقس الجمعة.. جو حار مع سحب منخفضة

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم الجمعة، أن تتشكل سحب منخفضة مصحوبة بكتل ضبابية أو بضباب عند الصباح و الليل، وفوق سواحل و سهول المحيط الأطلسي.

وستظهر خلايا غير مستقرة محملة بزخات رعدية فوق مرتفعات الأطلس وسهولها الغربية وهضاب الفوسفاط ووالماس، والجنوب الشرقي والمنطقة الشرقية والسايس، والريف و الساحل المتوسطي، عدا ذلك، ستكون السماء قليلة السحب إلى صافية بباقي المناطق.

وستتناثر حبات رملية محلية بالأقاليم الجنوبية.

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أما الرياح فستهب معتدلة إلى قوية بعض الشيء من القطاع الشمالي أو من الغرب بالأقاليم الجنوبية، ومن الشرق بمنطقة طنجة، بينما ستهب ضعيفة إلى معتدلة من القطاع الشرقي أو من الشمال أحيانا بالجنوب الشرقي، و بالمنطقة الشرقية و من القطاع الغربي، و أحيانا من الشمال بباقي جهات المملكة.

وستنخفض درجات الحرارة الدنيا بالمنطقة الشرقية و جنوب البلاد و سترتفع بالسهول الداخلية الشمالية.

وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج في الواجهة المتوسطية والبوغاز وعلى طول الساحل الأطلسي .