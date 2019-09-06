المحطة الطرقية “أولاد زيان” تعيش احتقانا غير مسبوق – التفاصيل

تعيش المحطة الطرقية “أولاد زيان” احتقانا في صفوف أرباب النقل الطرقي؛ إذ بعد أن هددت الجامعة الوطنية للمقاولات الصغرى والمتوسطة للنقل الطرقي في المغرب بالامتناع عن أداء واجبات الاستغلال، يوم الأربعاء المقبل، قررت التراجع عن هذا التهديد.

وحسب مصادر نقابية، فإن أرباب النقل في المحطة الطرقية “أولا زيان” كانوا ينتظرون انعقاد اجتماع مع عامل منطقة الفداء، كما كان مقررا، الشهر الماضي، إلا أن العامل أجل الاجتماع لأجل غير مسمى، ما أثار غضب المهنيين.

ويطالب أرباب النقل الطرقي في محطة “أولا زيان”، بتوفير رجال الأمن الخاص في المحطة، والقضاء على ظاهرة المتشردين، الذين لا يبرحون فضاء المحطة، وإحداث مركز للهلال الأحمر، والقطع مع مظاهر العشوائية.

وكانت الجامعة الوطنية للمقاولات الصغرى والمتوسطة للنقل الطرقي بالمغرب قد هددت بتنظيم وقفة احتجاجية بواسطة الحافلات أمام الباب الرئيسي لمحطة “أولاد زيان”، وذلك، يوم غد الجمعة، احتجاجا على ما وصفوه بـ”قرارات مجحفة”، اتخذتها إدارة المحطة الطرقية المذكورة ضدهم.