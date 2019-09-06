جسر الزرقاء: اتهام قاصر بطعن فتى في إحدى المدارس

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قدمت النيابة العامة صباح اليوم، الجمعة، لائحة اتهام ضد قاصر يبلغ من العمر 16 عاما من جسر الزرقاء، على خلفية طعن فتى آخر في إحدى مدارس البلدة.
وتقدمت النيابة العامة بطلب للمحكمة لتمديد فترة اعتقال القاصر حتى الانتهاء من كافة الإجراءات القانونية والقضائية بحقه.
وفي التفاصيل، فإنه "في يوم 3.9.2019 وقعت جريمة طعن داخل حرم مدرسة في جسر الزرقاء، ما أسفرت عن إصابة فتى يبلغ من العمر 15 عاما بجروح وصفت بأنها طفيفة أحيل على أثرها إلى المستشفى لاستكمال العلاج.
وبحسب لائحة الاتهام، فإنه "ووفقا للتحقيقات تبين بأن الخلفية وراء جريمة الطعن هي أعمال بلطجية".
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