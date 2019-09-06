بيركوفيتس.. المرشح الأبرز لخلافة "جرينبلات" مبعوث واشنطن للشرق الأوسط

يتجه المحامي الأمريكي الشاب، آفي بيركوفيتس، صاحب الـ 29 عاما، إلى تولي مهام مساعد الرئيس الأمريكي والمبعوث للمفاوضات الدولية جيسون جرينبلات الذي سيغادر منصبه في الأسابيع القادمة بعد أن قدم استقالته.

وأمس الخميس، أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عزم مبعوث بلاده إلى الشرق الأوسط، جيسون غرينبلات، الاستقالة والعمل في القطاع الخاص.

وتولى جرينبلات، منصبه في يناير/ كانون الثاني 2017، ضمن فريق أمريكي شكله ترامب لصياغة خطة السلام بالشرق الأوسط.

وقال مسؤول كبير في البيت الأبيض، لـ"العين الإخبارية"، مفضلا عدم ذكر اسمه، إنه منذ نهاية العام 2018 "أصبح آفي بيركوفيتس أكثر انخراطا في العملية، لقد حضر العديد من الاجتماعات والمناقشات".

ولفت المسؤول الأمريكي إلى أن دخول بيركوفيتس كان واحدا من 3 خطوات تم الشروع بها في نهاية العام 2018؛ استعدادا لمغادرة جرينبلات لمنصبه.

وأوضح أن الخطوات شملت أيضا "دمج فريق المبعوث الخاص مع فريق إيران في وزارة الخارجية الأمريكية" و"قمنا ببناء فريق هنا في البيت الأبيض".





ولم يسبق أن تمت الإشارة بشكل علني إلى بيركوفيتس كعضو في الفريق الأمريكي الذي يترأسه كبير مساعدي الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر والسفير الأمريكي في إسرائيل ديفيد فريدمان.

ولكن جرينبلات قال في بيان، الخميس: "سأفتقد تمامًا العمل مع أصدقائي وزملائي جاريد كوشنر وديفيد فريدمان وآفي بيركوفيتس، بالإضافة إلى العديد من الأفراد المتفانين في حكومة الولايات المتحدة الذين لعبوا دورًا أساسيًا في جهودنا".

وأشار المسؤول الأمريكي في البيت الأبيض، الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، إلى أن جرينبلات "كان ينوي في الأصل الانضمام إلى الإدارة الأمريكية لمدة عامين لتحليل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، وصياغة رؤية واقعية قابلة للتنفيذ للمساعدة في حل النزاع والعمل على تطوير العلاقات بين إسرائيل والمنطقة".

وقال ردا على استفسار "العين الإخبارية" عبر البريد الإلكتروني: "لقد كان له دور فعال، إلى جانب آخرين في الإدارة، عندما اعترف الرئيس دونالد ترامب بالقدس عاصمة لإسرائيل، ونقل السفارة الأمريكية إلى القدس، واعترف بالسيادة الإسرائيلية على مرتفعات الجولان".

وأضاف: "لقد لعب أيضًا دورًا فعالًا في المساعدة في إعادة صياغة المناقشات حول الصراع، باستخدام النهج القائل بأنه لا يمكن بناء سلام حقيقي إلا على أساس الحقيقة، ولعب جرينبلات أيضًا دورًا مهمًا في تشجيع وتطوير العلاقات بين إسرائيل وجيرانها في المنطقة".

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استنادا إلى المسؤول الأمريكي فإن الرؤية السياسية لحل الصراع المعروفة باسم "صفقة القرن" باتت جاهزة، قائلا: "لقد اكتملت الرؤية الآن وسيتم إصدارها في الوقت المناسب".

وسبق لجرينبلات أن قال إنه لن يتم نشر الخطة أو أجزاء منها قبل الانتخابات الإسرائيلية المقررة في السابع عشر من الشهر الجاري.

وأضاف المسؤول الأمريكي الكبير "سيبقى حرينبلات في الإدارة خلال الفترة المقبلة، حيث يواصل الفريق وضع الاستراتيجيات للخطوات التالية".

وتابع: "بالإضافة إلى جاريد وديفيد، وهما شريكان معه، فإن آفي بيركوفيتس وبراين هوك (المبعوث الخاص للملف الإيراني)، سيلعبان دورًا متزايدًا في الفريق".





وحتى الآن تولى بيركوفيتس منصب نائب مساعد الرئيس الأمريكي فيما لم تعلن إدارة ترامب عن خليفة جرينبلات رسميا حتى اليوم.

وشارك بيركوفيتس في الحملة الدعائية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبل أن يصبح مساعدا لكبير مساعدي الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر، وهو خريج جامعة هارفرد ومحام أمريكي.

الفلسطينيون لا يفتقدون جرينبلات

وعلى مدى فترة توليه منصبه، فإن علاقة جرينبلات اتسمت بالتوتر، وكثيرا ما يتم تبادل الانتقادات مع مسؤولين كبار في السلطة الفلسطينية.

وقال مسؤول فلسطيني كبير لـ"العين الإخبارية" فضل عدم ذكر اسمه: "لن نفتقد جرينبلات، فهو وفريقه مسؤولون عن تعطيل عملية السلام، وكان ناطقا بلسان الحكومة الإسرائيلية أكثر منه مسؤولا في الإدارة الأمريكية".

أما منير الجاغوب، رئيس المكتب الإعلامي لمفوضية التعبئة والتنظيم لحركة "فتح"، فقال، في بيان: "استقالةُ المبعوثِ الأمريكيّ جيسون جرينبلات ليست نهايةً لصفقةِ القرنِ، ولكنّها إقرارٌ صريحٌ من الإدارةِ الأمريكيّةِ أنّها تواجهُ عقباتٍ كأداء لم يعُدْ بإمكان المبعوثين الهُواةِ مواجهتُها".

وأضاف: "آن الأوانُ لكيْ تُقرَّ إدارةُ ترامب بفشلِ خطتها وأن تَخرجَ من المأزق الذي حَشرَها فيه نتنياهو، فلنْ يَمرَّ أيُّ مشروعٍ يتنكّرُ لحلّ الدولتين، ويتجاوزُ الحقوقَ المشروعةَ للشّعبِ الفلسطيني".

غير أن المشاعر لم تكن ذاتها في الجانب الإسرائيلي.

فقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في بيان: "أود أن أشكر جيسون جرينبلات لعمله الدؤوب من أجل الأمن والسلام، ولعدم تردده ولو للحظة في قول الحقيقة عن دولة إسرائيل في وجه جميع المسيئين لسمعتها، شكرا لك".