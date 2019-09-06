إسبر: تطوير روسيا أسلحة نووية يشكل تهديدا للسلام العالمي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال وزير الدفاع الأمريكي مارك اسبر إن تطوير روسيا للأسلحة النووية يشكل تهديدًا على السلام العالمي. وأضاف اسبر - في تصريحات صحفية الجمعة خلال زيارته للندن - أن الولايات المتحدة ملتزمة بتعهداتها لحلف شمال الأطلسي "الناتو".

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