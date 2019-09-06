مادورو يطالب قضاء فنزويلا بتوقيف جوايدو بتهمة "الخيانة"

طالب رئيس فنزويلا نيكولاس مادورو القضاء في بلاده بملاحقة المعارض خوان جوايدو بتهمة "خيانة الوطن" لاتهامه بالسعي لـ"تسليم" منطقة إسيكويبو الغنية في جويانا -والتي تطالب بها كاراكاس- إلى شركات متعددة الجنسيات.



وقال مادورو، في خطاب بثّته شبكة "في إي في" الرسمية: "وردتنا مجموعة من الإثباتات تفيد بأن خوان جوايدو يفاوض لتسليم إسيكويبو لقاء دعم سياسي لحكومته المزعومة".

وتابع: "على النيابة العامة التحرك سريعا لأن هذه جريمة خيانة للوطن".

Advertisements

ويجري القضاء عدة تحقيقات بحق رئيس الجمعية الوطنية (البرلمان) الذي أعلن نفسه رئيسا انتقاليا في يناير/كانون الثاني، واعترفت بصفته هذه 50 دولة بينها الولايات المتحدة.

وكانت الحصانة النيابية رفعت عن جوايدو لكنه لم يتم توقيفه كما حدث لعدد من نواب معسكره، وحذّرت واشنطن من أن توقيفه سيكون "أكبر خطأ" يرتكبه مادورو.

ويعترض مادورو على قرار صدر عن هيئة تحكيم في باريس في نهاية القرن التاسع عشر وقضى بمنح المنطقة لجويانا التي كانت آنذاك مستعمرة بريطانية، متمسكا باتفاق أبرم عام 1966 ويعرض حلا بالتفاوض.. وتصاعد التوتر عام 2015 مع اكتشاف احتياطيات نفطية في المياه المتنازع عليها.

وتعيش فنزويلا، بالإضافة إلى الأزمة السياسية التي شهدتها مطلع العام الجاري بتنصيب المعارض خوان جوايدو نفسه رئيساً بالوكالة، أزمة اقتصادية هي الأسوأ في تاريخ هذا البلد الذي يملك أكبر احتياطي للنفط في العالم.