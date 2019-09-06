تنسيق سعودي عراقي لمنع تدهور أسعار النفط

بغداد - الخليج 365

أفاد بيان للدائرة الإعلامية في الحكومة العراقية، تم توزيعه اليوم الجمعة، بأن رئيس الحكومة عادل عبد المهدي تلقى اتصالا هاتفيا من ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، للتنسيق بين البلدين مع البلدان المصدرة للنفط (أوبك) وخارجها، للسيطرة على أسعار النفط الخام ومنع تدهورها.

وتستقر صادرات النفط الخام العراقية منذ أشهر عند سقف 3 ملايين و500 ألف برميل يوميا، بعد التزام العراق بقرار منظمة أوبك بتخفيض مستويات الإنتاج إلى حدود معينة من أجل ضبط أسعار النفط في السوق العالمية.