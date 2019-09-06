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الان تتابع تنسيق سعودي عراقي لمنع تدهور أسعار النفط والان مع التفاصيل
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سعيًا إلى ضبطها في السوق العالمية
بغداد - الخليج 365
أفاد بيان للدائرة الإعلامية في الحكومة العراقية، تم توزيعه اليوم الجمعة، بأن رئيس الحكومة عادل عبد المهدي تلقى اتصالا هاتفيا من ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، للتنسيق بين البلدين مع البلدان المصدرة للنفط (أوبك) وخارجها، للسيطرة على أسعار النفط الخام ومنع تدهورها.
وتستقر صادرات النفط الخام العراقية منذ أشهر عند سقف 3 ملايين و500 ألف برميل يوميا، بعد التزام العراق بقرار منظمة أوبك بتخفيض مستويات الإنتاج إلى حدود معينة من أجل ضبط أسعار النفط في السوق العالمية.
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