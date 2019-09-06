- 1/2
- 2/2
الان تتابع الجيش الباكستاني: سنواصل القتال من أجل الكشميريين والان مع التفاصيل
التعليقات: 0
طالب بحل النزاع العالق وفقًا لقرارات مجلس الأمن
روالبندي - الخليج 365
قال قائد الأركان العامة للجيش الباكستاني قمر جاويد باجوا، اليوم الجمعة، إن بلاده لن تترك إخوانها الكشميريين وقضيتهم وحدهم، وستواصل القتال من أجلهم.
جاء ذلك في كلمة ألقاها باجوا في حفل بالمقر العام لقيادة الجيش في روالبندي، بمناسبة يوم الدفاع، بحسب قناة “جيو نيوز” الباكستانية في موقعها الإلكتروني.
وأضاف: “كشمير هي الوريد الباكستاني، ولن نتخلى أبداً عن إخواننا الكشميريين”، داعيا المجتمع الدولي إلى القيام بدوره.
وأعرب الجنرال باجوا عن قلقه الشديد بشأن كشمير الهندية “المحتلة”، وقال إن السكان الكشميريين هم ضحايا الاضطهاد والاستبداد للحكومة الهندية.
وطالب قائد الجيش بحل النزاع العالق بشأن كشمير وفقًا لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وتطلعات الشعب الكشميري.
يشار إلى أن الهند قامت مطلع الشهر الماضي بالغاء الحكم الذاتي لشطر كشمير الخاضع لسيطرتها، فيما يخضع الشطر الآخر لسيطرة باكستان ويفصل بينهما خط المراقبة.
وإقليم كشمير محل نزاع بين الدولتين اللتين خاضتا حربين بسببه.
وفيما يتعلق بالوضع في أفغانستان، قال الجنرال باجوا إن باكستان ستواصل تعاونها الكامل في عملية المصالحة الأفغانية الجارية التي تعكس “عقليتنا”.
وتحتفل باكستان بيوم الدفاع تضامنا مع شعب كشمير الذي تحتله الهند اليوم.
كانت هذه تفاصيل خبر الجيش الباكستاني: سنواصل القتال من أجل الكشميريين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوئام وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.