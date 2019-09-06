اصطدام طائرتين مقاتلتين من طراز “سو34-” في سماء روسيا

موسكو - الخليج 365

ذكرت قناة “رين تي في” الروسية، في تقرير لها اليوم الجمعة، أن طائرتين مقاتلتين من طراز سو34- اصطدمتا في منطقة ليبيتسك، بروسيا، أثناء طلعة تدريبية.

وبحسب التقرير الذي أوردته وكالة سبوتنيك الروسية، كان سبب الاصطدام فقدان الرؤية، وضربت الطائرة المتقدمة الطائرة الأخرى بجناحها، وحين حاولت المقاتلتان الابتعاد عن بعضهما اصطدمتا مرة أخرى ودخل الحطام في محرك إحدى الطائرات.

وسبّب الاصطدام أضرارا جسيمة للطائرتين، لكنهما تمكنتا من الهبوط، حيث تضررت مقصورة ومحرك وجسم إحدى المقاتلتين، أما الثانية ففقدت طرف جناح، بالإضافة إلى معدات الحماية الإلكترونية.

وأضافت القناة أن الطيارين على قيد الحياة، ولا توجد إصابات.

وتنتمي الطائرتان إلى مركز حكومي خاص لتدريب طاقم الطيران وإجراء الاختبارات العسكرية التابعة لوزارة الدفاع.

ويأتي الحادث بعد تحطم طائرة سو 25 خلال طلعة تدريبية في إقليم ستافروبول جنوبي روسيا، ووفاة قائديها يوم الاثنين الماضي.