الفلسطينيون بغزة يستعدون للمشاركة في جمعة “حماية الجبهة الداخلية”

غزة - الخليج 365

يستعد الفلسطينيون في قطاع غزة، اليوم، للمشاركة الجماهيرية الحاشدة في جمعة “حماية الجبهة الداخلية”، ضمن فعاليات مسيرة العودة الكبرى المستمرة منذ 30 مارس (آذار) من العام الماضي،وذلك للأسبوع الـ73 على التوالي.

ودعت الهيئة الوطنية العليا لمسيرة العودة وكسر الحصار أهالي قطاع غزة للمشاركة الجماهيرية الحاشدة في جمعة “حماية الجبهة الداخلية” بمخيمات العودة، بحسب وكالة الصحافة الفلسطينية (صفا).

وأكدت الهيئة العليا لمسيرة العودة وكسر الحصار مواصلة المسيرات حتى تحقيق جميع أهدافها، وعلى رأسها إنهاء حصار غزة، وإسقاط صفقة القرن، مشددة على استمرار المسيرات الجماهيرية لحماية

حق الفلسطينيين بالعودة، رغم كل المعاناة التي سببها “الاحتلال”، إضافة إلى رفع الحصار وكسره عن قطاع غزة المتواصل منذ 13 سنة.

كما أكدت الهيئة على سلمية المسيرة وجماهيريتها.

ومن المقرر أن تبدأ فعاليات “جمعة حماية الجبهة الداخلية” مع صلاة العصر مباشرة حتى نهاية اليوم الجمعة.