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وسم #محمد_علي الأكثر تداولا في قائمة الترند المصري

الجمعة 6 سبتمبر 2019

كتب الخليج 365 - متابعات خاصة

تصدر وسم الفنان المصري صاحب شركة أملاك للمقاولات، #محمد_علي قائمة الأكثر تداولا المصرية، بعد نشره على صفحته الشخصية على "فيسبوك" لفيديو، يفضح فيه العديد من وقائع الفساد في تشييد قصور الرئيس عبد الفتاح السيسي، وإهدار الجيش المليارات من الجنيهات على مشاريع دون جدوى، منها العاصمة الإدارية.



مشيراً إلى عدم سداد الهيئة الهندسية للقوات المسلحة الملايين من مستحقات لشركته وشركات الآخرين، على خلفية تكليفها بتنفيذ فنادق فخمة واستراحات وقصور رئاسية، بالإضافة لتدخلات، انتصار، زوجة السيسي، التي كلفت الملايين.

وكان الفيديو انتشر بصورة واسعة على مواقع التواصل الإجتماعي، مع هجوم شديد على النظام والجيش والهيئة الهندسية، بالإضافة لبعض الانتقادات لعلي نفسه لمشاركته لهم في سرقة المصريين، وصمته لسنوات. ودفعه ذلك، لنشر منشور آخر لمح فيه لتلقيه تهديدات بالقتل أو التصفية، ودافع عن نفسه، واختياره المواجهة رغم قربه الشديد من دائرة السيسي والجيش، ووعد بالمزيد من الفضائح في اليوم التالي.

اللافت هو صمت الأذرع الإعلامية عن فضيحة الفيديو، في حين لم تجد بعض حسابات صحافيين موالين للنظام سوى نشر بعض الردود الساذجة على ما ذكره علي في الفيديو.

وكتبت "جارة القمر": "‏كلام الممثل ‎#محمد_علي.. وبصراحة النهاردة كانت أول مرة أشوفه.. لكن كلامه خلاني في حالة من الصدمة.. الصدمة من كل شيء.. حسيت بمدى الهوان اللي احنا فيه.. احنا أصحاب البلد ليه بنشحت حقوقنا.. وليه بنرقص للحرامي ونقوله تسلم الأيادي كمان؟ ليه؟ اللي هو قاله نقطة في بحر العفن اللي وصلنا ليه".

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وربط محمد كلام علي بتصريحات هشام جنينة الشهيرة: "‏لما هشام جنينة قال في فساد ٦٠٠ مليار مكنش بيبالغ ‎#محمد_علي".

وخاطب حازم عادل السيسي: "‏يعني يا ريس كل شوية تفكرنا إن احنا فقرا أوي وأنت وأصحابك مقضينها فنادق وقصور وشاليهات. #محمد_على #السيسي". وتعجب سام من صمت الدولة بالكامل: "‏المشكلة دلوقتي إن مفيش أي حد رد ولا الهيئة الهندسية ولا متحدث رسمي للجيش ينفي أي حاجة ولا جهاز مركزي للمحاسبات ولا مجلس شعب يطلب التحقيق في اللي تم.. بلد كاملة غياب وربنا. #محمد_علي".

وتخيل علي عبد الغني حوارا ساخرا: "_ ‏يا ريس البلد واقعة - إعمل فندق باتنين مليار هدية لسيادة اللواء _ يا ريس إحنا مش لاقيين ناكل وبنشحت ؟! - ظبط بس الاستراحة للمدام بـ٢٥٠ مليون _ يا ريس احن... - شششش احنا فقرا أووي!! #محمد_علي".

ولخص نبيل النجار: "‏من أهم ما ذكر في الفيديو 1- صرعات بين المؤسسة العسكرية والمخابرات 2- وجود جيش داخل الجيش لصالح رئيس الدولة والحاشية 3- وجود ظباط صغار رافضين ما يحدث داخل المؤسسة.. بخلاف إهدار المال العام والفساد.. بخلاف تدخلات طنط انتصار . #وبكرة_تشوفوا_ما السر #محمد_علي". اقــرأ أيضاً هؤلاء هم الصحافيون الـ29 المعتقلون في مصر

وغرد أحمد فدى: "‏للأسف غالبية التركيز في موضوع ‎#محمد_علي فيه مش في اللي قاله من كشف فساد حتى لو عارفينه كونه بيحكي تجربة حقيقية استمرت سنوات، أمر مش بسيط".

وتوقع "حزين عليكي يا أم الدنيا": "‏وطبعا السيسي لما يجي يداري ع فضيحة ‎#محمد_علي هايلهي الشعب في قزازة زيت يكبرها أو يزودها".

وسخر "الصقر": "#محمد_علي ملوش حق يتكلم عن قصور واستراحات السيسي وأسرته لأن هو الزعيم ولازم يبقى مرتاح في نومه ويفكر بهدوء إزاي يتعب الشعب ده كويس وعلى رواقه ومش عايزين إزعاج بقى خلي الريص يفكر في الخازوق الجاي للشعب .. احترموا نفسكم بقى يا إخوان يا ممولين من أنغولا".