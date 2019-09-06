هاشتاج موقف ما تنساه يُشعل تويتر

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هاشتاج موقف ما تنساه يشعل تويتر

الجمعة 6 سبتمبر 2019

كتب الخليج 365 - بكر محسن

تعرف على أبرز التعليقات والردود في هشتاق #موقف_ماتنساهرصد "الخليج 365" أبرز ردود الأفعال والتفاعلات الخليجية مع هاتشتاق #موقف_ماتنساه.. وفيما ياكلي ننشر أبرز التعليقات:



حيث قالت بنت البلد: لن ولم يزل أثره يؤلمني إلى قيام الساعة، حين بلغني نبأ وفاة أبي وأمي وزوجتي وولدي وذلك صبيحة يوم عيد الفطر لعام ١٤١٨هـ، حينها كنت أبلغ تسعة عشر عامًا.. كنت واجمًا كأنما على رأسي الطير، وكذلك حين شاركت في غسل جثامينهم، والصلاة عليهم، ودفنهم، ووقوفي في مجلس العزاء.#موقف_ماتنساه.

فيما قال الحساب 1995: #موقف_ماتنساه يوم دخلت السعودية اول ما وصلت منفذ الوديعة كنت جايه من حرب ولي فتره ما اكلت زين ويوم وصلنا عند الي في الوديعه وصلنا لمكان ياخذون ختم وكذا كان وقت الفجر وواحد منهم طلع واعطانا اكل من اكلهم عشان نتسحر فيه قسم بالله بغيت ابكي من زين تعاملهم وقتها كبروا بعيني السعوديين.

وكتب نور القمر: تخيلوا ينقطع النت #موقف_ماتنساه اللهم اجعل هذا المقطع شفاعة لي ولوالدي وللمسلمين ولمن ارسله وساهم بنشره اللهم امين.

وعلق نادرة الوجود وقال: #موقف_ماتنساه كنت بصف رابع ونايمه اسمع اختي تبكي من يوم صحيت تقول عمي توفى مارح اششوف مثله بحياتي لا بطيبته ولا بأخلاقه ولا بحسن تعامله الله يرحمه افضل عماني.

وكتبت طالب: #موقف_ماتنساه موقف ولا عمري بنساه ! قبل سنه تقريباً طلبتني أمي في عز الصبح اروح العثيم اشتري شي مهم جداً وطارئ وشغلت سيارتي ورحت السوبر وجنبت بموقف وطلعت من سيارتي مستعجل ورجعت وما حصلتها !! إنصدمت وقتها وبنفس اللحظة اتصلت فيني أمي ورديت قالت وينك؟ قلت انسرقت سيارتي.

وعلق سالم سالم: #موقف_ماتنساه أگيد موقف وفاة والدي گانت بيننا نظره م گنا نعرف إنها نظرة وداع والله.. الله يرحمه ويغفرله ويوضع حياته بجنة عرضها السماوات والأرض ويجمعنا فيه فيها يارب وجميع اموات المسلمين.

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فيما قالت بتول: #موقف_ماتنساه حالة إغماء صارت لي مرتين 1كنا لعب انا واخواني نلعب وش اللعبه نطالع في اللمبه نستمر فيها نطول واحد منا يطفيها علينا وندور علي بعض مدري وش صار لي صحيت الا ابوي يشليني في الصاله لعبه خايسه ههههههه.

وكتبت محبة الوطن: #موقف_ماتنساه يوم وفاة الوالد الله يرحم كان زي الحلم وقتها كرهت الدنيا وانقهررررت وبكييت بحرقه مايعلمهت الا ربي.لان خلاص راح الي كان مدلعني وماكان يناديني باسمي. لان يحب يناديني باسم خاص لي.جتني حالة انهيار.ولو انه قدر..بس مرات انقهر وابكي ليش بالذات الموت اخذ اعز ماعندي.

وأضاف رجل رزين :#موقف_ماتنساه كنت طفل مراهق ، اغضبت والدي برد على موقف وكان ردي بارد لاني لا أدرك الامور ، فحصل بعدها موقف ، حتى يومنا هذا لم انساه ولن استطيع نسيانه، واسال الله العظيم ان يوسع لي وان ارد لوالدي مايتمناه . موقف صعب نسيانه بمعنى الكلمة ، والذي اعزي به نفسي اني كنت صغير وقتها.

وكتب محمد الشهراني: #موقف_ماتنساه يوم حطو ابوي بقبره الله يغفر له ويرحمه.

وعلق مجاهد: #موقف_ماتنساه كنت انا و ابوي في نقاش حاد على موضوع معين و هو يحاول يقنعني و انا احاول أقنعه و قمت ابجلس جنبه على أساس احب راسه و يمكن يطيعني و اثري جلست على نظارة القراءة حقته و صارت قطعتين و يلتفت علي قال و الله لو تنشق مثل هالنظارة ما راح يصير اللي تقوله و فقعت من عنده️.

وقال الحزم الحازم: الصدور ويتمكّن بين أحاسيسها و أعماقها كل شي وله علاجه سوى جرح الشعور ما تعالجها الاطباء و كشف أوراقها إنتبه تحـتال و تصــير مختال فخور واحذر حقوق الخلايق وقطع أرزاقها لاتقول ان قيمة الناس في بعض الامور الصحيح ان قيمة الناس حسن أخلاقها.

وكتبت همسة: #موقف_ماتنساه بابا لما دخل علينا و طاح بالأرض ويقول لنا ان اخوكم مات.

وقالت ديان: موقف_ماتنساه. موقف بقطار سار : كنت عند المطعم الي بنفس القطار والقطار معروف يهتز كثير مهم في بنت ماخذه اكلها بتروح تجلس اهتز القطار هزه قويه لدرجة طاحت البنت والاكل وهي طايحه انا تركت البنت تطيح ومسكت الاكل.

وكتب عاشق الكورة: موقف_ماتنساه #الهلال هو وصول نادي الهلال الملكي زعيم آسيا كا أول نادي سعودي إلي العالمية عن طريق الملعب وليس عن طريق الترشيح استلم دليل وصول الهلال للعالميه.

وكتبت شمعة ألم: دانتيل ودخلت الحمام وطلعت بسرعه وأبويا واخواني برا وفجاءه أبوي عصب قال اش ذا البس روحي غيري وأنا مستغربه واخواني ماتوا ضحك علي للان م ادري اش فيه البس وجاتني امي ميته ضحك وغطتني بعبايتها أتاري البطانه مرتفه والدانتيل نازل #موقف_ماتنساه.