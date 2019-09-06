الإعصار دوريان يضرب الساحل الأمريكى بأمطار غزيرة

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الجمعة 6 سبتمبر 2019

صورة أرشيفبة

كتب الخليج 365 ـ متابعات

ألقى الإعصار دوريان أمطارا غزيرة على ولايتى نورث كارولاينا وساوث كارولاينا الأمريكيتين يوم الخميس، حيث غمر بلدات ساحلية وأسقط أشجارا بعد يومين من إشاعته الدمار فى أجزاء من جزر الباهاما.

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وفى المناطق المنخفضة من مدينة تشارلستون التاريخية فى ساوث كارولاينا بلغ منسوب مياه الفيضانات 30 سنتيمترا أو أكثر.

وقال المركز الوطنى الأمريكى للأعاصير فى ميامى فى نشرته الساعة الثامنة مساء بالتوقيت المحلى إن مركز الإعصار كان على بعد قرابة 48 كيلومترا من جنوب كيب فير في نورث كارولاينا مساء الخميس وبلغت سرعة الرياح 160 كيلومترا في الساعة.

وأضاف أن من المتوقع أن يتحرك مركز الإعصار قرب أو فوق ساحل نورث كارولاينا الليلة ويوم الجمعة.

وحذر أيضا من ارتفاع الموج والرياح العاتية في معظم ساحل نورث كارولاينا وفرجينيا.