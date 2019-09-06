- 1/2
- 2/2
Advertisements
Advertisements
الجمعة 6 سبتمبر 2019
صورة أرشيفبة
كتب
الخليج 365 ـ متابعات
ألقى الإعصار دوريان أمطارا غزيرة على ولايتى نورث كارولاينا وساوث كارولاينا الأمريكيتين يوم الخميس، حيث غمر بلدات ساحلية وأسقط أشجارا بعد يومين من إشاعته الدمار فى أجزاء من جزر الباهاما.
وفى المناطق المنخفضة من مدينة تشارلستون التاريخية فى ساوث كارولاينا بلغ منسوب مياه الفيضانات 30 سنتيمترا أو أكثر.
وقال المركز الوطنى الأمريكى للأعاصير فى ميامى فى نشرته الساعة الثامنة مساء بالتوقيت المحلى إن مركز الإعصار كان على بعد قرابة 48 كيلومترا من جنوب كيب فير في نورث كارولاينا مساء الخميس وبلغت سرعة الرياح 160 كيلومترا في الساعة.
وأضاف أن من المتوقع أن يتحرك مركز الإعصار قرب أو فوق ساحل نورث كارولاينا الليلة ويوم الجمعة.
وحذر أيضا من ارتفاع الموج والرياح العاتية في معظم ساحل نورث كارولاينا وفرجينيا.
Advertisements
Advertisements
كانت هذه تفاصيل خبر الإعصار دوريان يضرب الساحل الأمريكى بأمطار غزيرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.