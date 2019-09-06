طعن امرأتين بإحدي مدارس مارسيليا في فرنسا 

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الجمعة 6 سبتمبر 2019
صورة أرشيفبة
كتب
الخليج 365 ـ متابعات
أعلنت الشرطة الفرنسية اليوم الجمعة إصابة امرأتين إثر هجوم بسكين على مدرسة فى مدينة مرسيليا الساحلية، جنوبى البلاد.
وقالت الشرطة إنه تم توقيف شخص يشتبه فى تنفيذه عملية الطعن"، مضيفة أن دوافع هذا الهجوم المفاجئ فى مرسيليا لا تزال مجهولة حتى الآن، وفق شبكة (سكاى نيوز) الإخبارية.
وأوضحت أن الشخص المسلح، هاجم امرأة أمام المدرسة بسكين، ثم سدد لكمة قوية لامرأة أخرى، وعقب ذلك، لاذ بالفرار.
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