نهاية مأساوية لشاب فرنسي لا تخطر على بال!

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الجمعة 6 سبتمبر 2019
صورة أرشيفبة
كتب
الخليج 365 ـ متابعات
في حادثة غريبة شهدتها مدينة تولوز الفرنسية، ترجح التحقيقات الأولية حرق طالب سقط في حاوية قمامة وهو في حالة سكر.
وذكرت صحيفة "ديبيشي" أنه بالرجوع إلى تسجيلات كاميرا المراقبة لتقفي أثر الطالب المختفي منذ أسبوع، تبين أنه كان في حالة سكر، وبعد رجوعه من عند أصدقائه نام على الرصيف ثم دخل بعد ذلك في حاوية قمامة.
وأوضحت الصحيفة أنه مثل كل يوم نقلت شاحنات البلدية القمامة إلى المكان المخصص لحرقها والتخلص منها، مشيرة إلى أن التسجيلات لم ترصد خروج الطالب من الحاوية.
ودفعت هذه الفرضية المحققين إلى محاولة اكتشاف الحمض النووي للطالب في المصنع المخصص لحرق القمامة، مضيفة أن السلطات تدرس هذه الفرضية بشكل جدي.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.