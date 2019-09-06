نهاية مأساوية لشاب فرنسي لا تخطر على بال!

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الجمعة 6 سبتمبر 2019

صورة أرشيفبة

كتب الخليج 365 ـ متابعات

في حادثة غريبة شهدتها مدينة تولوز الفرنسية، ترجح التحقيقات الأولية حرق طالب سقط في حاوية قمامة وهو في حالة سكر.

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وذكرت صحيفة "ديبيشي" أنه بالرجوع إلى تسجيلات كاميرا المراقبة لتقفي أثر الطالب المختفي منذ أسبوع، تبين أنه كان في حالة سكر، وبعد رجوعه من عند أصدقائه نام على الرصيف ثم دخل بعد ذلك في حاوية قمامة.

وأوضحت الصحيفة أنه مثل كل يوم نقلت شاحنات البلدية القمامة إلى المكان المخصص لحرقها والتخلص منها، مشيرة إلى أن التسجيلات لم ترصد خروج الطالب من الحاوية.

ودفعت هذه الفرضية المحققين إلى محاولة اكتشاف الحمض النووي للطالب في المصنع المخصص لحرق القمامة، مضيفة أن السلطات تدرس هذه الفرضية بشكل جدي.