- 1/2
- 2/2
Advertisements
Advertisements
الجمعة 6 سبتمبر 2019
صورة أرشيفبة
كتب
الخليج 365 ـ متابعات
أعلن مصدر في إدارة الرئيس الأفغاني، أن أشرف غني سيلتقي مع نظيره الأمريكي، دونالد ترامب، في واشنطن غدا السبت.
وأضاف المصدر أن غني سيترأس وفدا أفغانيا يضم 13 شخصا.
وتأتي الزيارة على خلفية توصل الولايات المتحدة وحركة "طالبان" في وقت سابق إلى مشروع اتفاق حول التسوية في أفغانستان يضم 11 بندا، على أن يوقعه بعد صياغة النص النهائي وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، ورئيس المكتب السياسي لحركة "طالبان" في الدوحة الملا عبد الغني برادر.
وأجرت الولايات المتحدة والحركة 9 جولات من المفاوضات في قطر. ويأمل الطرفان بالتوصل إلى اتفاق بشأن انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان مقابل حصولها على ضمانات بعدم استخدام الأراضي الأفغانية للقيام بهجوم على الولايات المتحدة والدول الأخرى. ولا تشارك الحكومة الأفغانية في هذه المفاوضات، غير أن الولايات المتحدة تصر على ضرورة مشاركة كابل في التسوية النهائية.
Advertisements
Advertisements
كانت هذه تفاصيل خبر الرئيس الأفغاني يلتقي ترامب في واشنطن السبت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.