 "التعاون الإسلامي" تدين تصاعد الهجمات الإرهابية في أفغانستان

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الجمعة 6 سبتمبر 2019
صورة أرشيفبة
كتب
الخليج 365 ـ متابعات
أدانت منظمة التعاون الإسلامي، الجمعة، تصاعد الهجمات الإرهابية والعنف في أفغانستان بما في ذلك الهجوم الأخير في كابول والذي أسفر عن مقتل 11 شخصا وإصابة العشرات.
وأكد الأمين العام للمنظمة الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين الحاجة الملحة لإنهاء العنف وحث جميع الفرقاء الأفغان على ضبط النفس والالتزام بعملية السلام.
وجدد دعم المنظمة الكامل لعملية السلام والمصالحة التي تقودها أفغانستان وتمتلك زمامها بهدف إحلال السلام والاستقرار الدائمين في هذا البلد، مؤكدا موقفها المبدئي ضد الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره.
وقدم الدكتور العثيمين تعازيه لأسر الضحايا ولحكومة أفغانستان وشعبها، معربا عن تمنياته بالشفاء العاجل للمصابين.
وقتل وأصيب العشرات، أمس الخميس، في تفجير سيارة مفخخة قرب منطقة السفارات وسط العاصمة كابول.
ووقع الانفجار في حي شاش داراك، بالغ التحصين والمحاذي للمنطقة الخضراء، حيث توجد العديد من المجمعات المهمة بينها المديرية الوطنية للأمن وهي جهاز الاستخبارات الأفغاني.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.