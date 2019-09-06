تحذير فرنسي من تداعيات حرب التجارة بين أمريكا والصين

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الجمعة 6 سبتمبر 2019
صورة أرشيفبة
كتب
الخليج 365 ـ متابعات
قال وزير المالية الفرنسي برونو لو مير في مقابلة صحفية نشرت اليوم الخميس إن التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين من المنتظر أن تقتطع نصف نقطة مئوية من النمو العالمي العام القادم.
وأبلغ لو مير صحيفة "لاكروا" الفرنسية أن الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم هى أكبر تهديد للنمو العالمي.
وأضاف قائلا "الرسوم الجمركية التي تضعها الولايات المتحدة على بضائع صينية والرسوم الانتقامية من الصين سيكون لها تأثير سلبي قدره 0.5 نقطة مئوية على النمو العالمي في 2020".
"ذلك رقم كبير خصوصا في ضوء النمو الضعيف في منطقة اليورو". وقال لو مير إنه ينبغي للحكومات في منطقة اليورو أن تكثف جهودها لدعم النمو، وإن مساعي الحكومة الفرنسية لإصلاح اقتصادها تؤتي ثمارا.
وكنتيجة لذلك، قال لو مير إنه لا يوجد سبب لتغيير توقعات الحكومة للنمو للعام الحالي والبالغة 1.4%.
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