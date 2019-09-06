مادورو يحض القضاء على ملاحقة غوايدو

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الجمعة 6 سبتمبر 2019

صورة أرشيفبة

كتب الخليج 365 ـ متابعات

حض رئيس فنزويلا نيكولاس مادورو، الخميس، القضاء على ملاحقة المعارض خوان غوايدو بتهمة "خيانة الوطن" لاتهامه بالسعي لـ"تسليم" منطقة إسيكويبو الغنية في غويانا والتي تطالب بها كاراكاس إلى شركات متعددة الجنسيات.

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وقال مادورو في خطاب بثته شبكة "في إي في" الرسمية: "وردتنا مجموعة من الإثباتات تفيد بأن خوان غوايدو يفاوض لتسليم إسيكويبو لقاء دعم سياسي لحكومته المزعومة".

وأضاف "على النيابة العامة التحرك سريعا لأن هذه جريمة خيانة للوطن". ويجري القضاء عدة تحقيقات بحق رئيس الجمعية الوطنية الذي أعلن نفسه رئيساً انتقالياُ في يناير، واعترفت بصفته هذه خمسون دولة بينها الولايات المتحدة.

ويرى غوايدو أن مادورو "مغتصب" للسلطة بفوزه في انتخابات شابتها عمليات تزوير. ورُفعت الحصانة النيابية عن غوايدو، لكنه لم يتم توقيفه كما حصل لعدد من نواب معسكره، وقد حذرت واشنطن بأن توقيفه سيكون "أكبر خطأ" يرتكبه مادورو.

واتهمت نائبة الرئيس ديلسي رودريغيز في وقت سابق، الخميس، غوايدو بقيادة "منظمة إجرامية" في "خدمة شركات خارج حدود البلاد وتابعة لحكومة الولايات المتحدة".