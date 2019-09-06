- 1/2
- 2/2
Advertisements
Advertisements
الجمعة 6 سبتمبر 2019
صورة أرشيفبة
كتب
الخليج 365 ـ متابعات
حض رئيس فنزويلا نيكولاس مادورو، الخميس، القضاء على ملاحقة المعارض خوان غوايدو بتهمة "خيانة الوطن" لاتهامه بالسعي لـ"تسليم" منطقة إسيكويبو الغنية في غويانا والتي تطالب بها كاراكاس إلى شركات متعددة الجنسيات.
وقال مادورو في خطاب بثته شبكة "في إي في" الرسمية: "وردتنا مجموعة من الإثباتات تفيد بأن خوان غوايدو يفاوض لتسليم إسيكويبو لقاء دعم سياسي لحكومته المزعومة".
وأضاف "على النيابة العامة التحرك سريعا لأن هذه جريمة خيانة للوطن". ويجري القضاء عدة تحقيقات بحق رئيس الجمعية الوطنية الذي أعلن نفسه رئيساً انتقالياُ في يناير، واعترفت بصفته هذه خمسون دولة بينها الولايات المتحدة.
ويرى غوايدو أن مادورو "مغتصب" للسلطة بفوزه في انتخابات شابتها عمليات تزوير. ورُفعت الحصانة النيابية عن غوايدو، لكنه لم يتم توقيفه كما حصل لعدد من نواب معسكره، وقد حذرت واشنطن بأن توقيفه سيكون "أكبر خطأ" يرتكبه مادورو.
واتهمت نائبة الرئيس ديلسي رودريغيز في وقت سابق، الخميس، غوايدو بقيادة "منظمة إجرامية" في "خدمة شركات خارج حدود البلاد وتابعة لحكومة الولايات المتحدة".
Advertisements
Advertisements
كانت هذه تفاصيل خبر مادورو يحض القضاء على ملاحقة غوايدو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.