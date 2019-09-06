ميركل تأمل بحل سريع للحرب التجارية بين أمريكا والصين

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الجمعة 6 سبتمبر 2019

صورة أرشيفبة

كتب الخليج 365 ـ متابعات

أعربت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، عن أملها في إيجاد حل سريع للحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، وذلك في مستهل زيارة لها إلى بكين تستغرق ثلاثة أيام ، تركز خلالها على قضايا التجارة وحقوق الإنسان.

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وقالت ميركل خلال اجتماعها مع رئيس مجلس الدولة الصيني، لي كه تشيانغ، اليوم الجمعة، إن الحرب التجارية الممتدة بين أكبر اقتصادين في العالم تؤثر على دول أخرى كذلك.

يشار إلى أن الاقتصاد الألماني على حافة الركود بعد أن انكمش في الربع الثاني من العام بسبب ضعف الصادرات. وفي الوقت نفسه، ينمو الاقتصاد الصيني بأبطأ وتيرة منذ ثلاثة عقود، بسبب فرض رسوم أمريكية على سلع بمئات المليارات من الدولارات.

كما أعربت ميركل، التي تقود وفداً تجارياً كبيراً إلى بكين، عن أملها في الانتهاء قريباً من اتفاقية الاستثمار بين الاتحاد الأوروبي والصين.

وقالت إن "العلاقات الصينية الألمانية تقوم على أرضية صلبة، وبالرغم من وجود بعض النزاعات، فقد حقق الجانبان بعض التقدم في معالجتها".