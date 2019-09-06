- 1/2
- 2/2
Advertisements
Advertisements
الجمعة 6 سبتمبر 2019
صورة أرشيفبة
كتب
الخليج 365 ـ متابعات
أعربت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، عن أملها في إيجاد حل سريع للحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، وذلك في مستهل زيارة لها إلى بكين تستغرق ثلاثة أيام ، تركز خلالها على قضايا التجارة وحقوق الإنسان.
وقالت ميركل خلال اجتماعها مع رئيس مجلس الدولة الصيني، لي كه تشيانغ، اليوم الجمعة، إن الحرب التجارية الممتدة بين أكبر اقتصادين في العالم تؤثر على دول أخرى كذلك.
يشار إلى أن الاقتصاد الألماني على حافة الركود بعد أن انكمش في الربع الثاني من العام بسبب ضعف الصادرات. وفي الوقت نفسه، ينمو الاقتصاد الصيني بأبطأ وتيرة منذ ثلاثة عقود، بسبب فرض رسوم أمريكية على سلع بمئات المليارات من الدولارات.
كما أعربت ميركل، التي تقود وفداً تجارياً كبيراً إلى بكين، عن أملها في الانتهاء قريباً من اتفاقية الاستثمار بين الاتحاد الأوروبي والصين.
وقالت إن "العلاقات الصينية الألمانية تقوم على أرضية صلبة، وبالرغم من وجود بعض النزاعات، فقد حقق الجانبان بعض التقدم في معالجتها".
Advertisements
Advertisements
كانت هذه تفاصيل خبر ميركل تأمل بحل سريع للحرب التجارية بين أمريكا والصين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.